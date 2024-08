- O sector económico de Malta aumenta as suas receitas em impressionantes 2,6 mil milhões de euros.

Empresas do setor industrial de Mecklemburgo-Pomerânia registraram um aumento significativo em seus lucros, alcançando um total de 21 bilhões de euros, em comparação com os 18,4 bilhões do ano anterior, de acordo com estatísticas divulgadas pelo escritório. Esse aumento foi impulsionado principalmente por um aumento no comércio internacional, que atingiu 2,9 bilhões de euros. No entanto, a renda local teve uma queda modesta, diminuindo em 0,3 bilhão de euros em comparação ao ano anterior. A proporção de exportações também aumentou, passando de 35,7% em 2022 para 44,9%.

Os setores de produção de alimentos e rações, além da engenharia mecânica, apresentaram crescimento notável. Esses setores contribuíram com 10,6 bilhões de euros e 4,8 bilhões de euros, respectivamente, para a receita total, representando 50,5% da receita total em 2023. A produção de alimentos e rações representou 5,8 bilhões de euros, enquanto a engenharia mecânica contribuiu com 4,8 bilhões de euros.

Os setores com crescimento notável, incluindo a produção de alimentos e rações e a engenharia mecânica, contribuíram com outras contribuições significativas para a receita total, totalizando 15,4 bilhões de euros. Olhando para o futuro, as empresas desses setores pretendem expandir suas operações além dos mercados locais para explorar oportunidades globais.

