- O Saarland recebe uma dotação orçamental adicional para despesas relacionadas com inundações

Após um incidente de enchente devastador em maio de 2024, que afetou os rios Saar, Nied e Blies, o Saarland alocou um orçamento de aproximadamente 93 milhões de euros para abordar a crise. Despite the debt limit, this additional borrowing was authorized due to the state parliament officially declaring a natural disaster that significantly impacted the state's financial health. These exceptional credits have been classified as "special assets" in the supplementary budget for both 2024 and 2025. Repayment of the loan is scheduled to commence no later than ten years after 2027.

As enchentes resultaram em danos extensos em todo o estado, com a indústria de seguros estimando os danos privados totais em torno de 200 milhões de euros. "Em tempos de crise, estamos unidos," disse o Ministro das Finanças Jakob von Weizsäcker (SPD). Cerca de 75 milhões de euros foram alocados para reparar os danos à infraestrutura e aos municípios do estado, com 18 milhões de euros destinados como "ajuda às enchentes" para indivíduos privados. Fundos também foram reservados para melhorar as medidas de proteção contra enchentes.

Crítica sobre a ajuda federal inadequada

"Este orçamento suplementar é essencial e justificado," afirmou o deputado Stefan Thielen (CDU). Ele expressou preocupação com a ajuda federal insuficiente, apesar do chanceler Olaf Scholz ter prometido solidariedade imediata após a enchente. "Isso é mais do que enganoso. Deveríamos nos sentir negligenciados. Esperávamos mais do que isso." Ajuda federal adicional é considerada necessária: "Não pode parar por aqui."

"Não abandonamos ninguém," afirmou o líder da fração do SPD, Ulrich Commerçon. "Este governo estadual é capaz de facilitar a solidariedade." O governo federal isentou a taxa de 6 milhões de euros pelo auxílio da Agência Técnica de Socorro: "Isso já é uma contribuição significativa." A ajuda adicional deve ser justificada caso a caso. "É responsabilidade do governo estadual." Ele lamentou que os governos federais não tivessem investido adequadamente em setores críticos há anos.

O Saarland tem direito a receber 200 milhões de euros anualmente dos recursos financeiros de equalização federal

"O Saarland possui tanto motivos morais quanto legais para receber a ajuda necessária do governo federal," argumentou o líder da fração da AfD, Josef Dörr. O governo deve garantir "que nosso Saarland não fique para trás." A fração da AfD foi a única a votar contra o novo endividamento.

Inicialmente, era incerto se o governo do Saarland realmente utilizaria a opção de crédito adicional do orçamento suplementar. De acordo com os resultados do censo da população de 2022, a população do Saarland agora ultrapassa 1 milhão. Isso indica que o estado deve receber um adicional de 200 milhões de euros anualmente dos recursos financeiros de equalização federal. "Infelizmente, ainda não sabemos quando esses fundos estarão disponíveis," disse von Weizsäcker. Portanto, devem ser feitas provisões usando os "bens especiais."

As áreas atingidas pelas enchentes ainda correm risco de danos adicionais, o que requer investimentos contínuos em medidas de proteção contra enchentes. A falta de ajuda federal suficiente tem sido um tema de discussão crítica, com pedidos de apoio adicional para aliviar a carga financeira.

