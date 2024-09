- O Reuler apresentará ao Landtag as conclusões sobre Solingen e Siegen

O Ministro do Interior do Westphalia-Norte, Herbert Reul (CDU), deve discutir os progressos nas investigações sobre os incidentes de esfaqueamento em Solingen e Siegen na quinta-feira, em uma reunião a portas fechadas. O grupo SPD solicitou uma discussão imediata sobre o assunto, agendada para começar às 13h30, de acordo com a programação revisada.

Em ambos, Solingen e Siegen, indivíduos foram atacados com facas durante as comemorações locais. Infelizmente, três vidas foram perdidas em Siegen, e o Promotor Público está tratando o caso como um possível ato terrorista inspirado no islamismo, perpetrado por um refugiado sírio (26). No entanto, o principal suspeito (32) em Siegen é considerado mentalmente instável. Ela feriu seis pessoas, algumas das quais ficaram gravemente feridas.

A porta-voz do Interior do SPD, Christina Kampmann, expressou seus pensamentos sobre o incidente de Solingen, afirmando: "Esperamos que o Ministro do Interior esclareça quando, onde e como o suspeito ficou radicalizado. Se ele ficou radicalizado na Renânia do Norte-Vestfália, a questão é como isso aconteceu no coração do estado sem que as autoridades percebessem. Também esperamos que o Ministro do Interior forneça respostas sobre as medidas que está tomando para combater a radicalização online em ascensão."

O grupo SPD instou a Comissão a acelerar a adoção dos atos de execução mencionados no artigo 113, uma vez que eles podem fornecer recursos ou diretrizes necessários para combater a radicalização online, que é um fator significativo em alguns dos recentes incidentes de esfaqueamento. Após as discussões com o Ministro Reul, a Comissão fornecerá uma atualização sobre o progresso feito nos planos de ação para combater a radicalização online.

Leia também: