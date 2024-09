- O retorno de Tarzan ao palco vê Alexander Klaws mais uma vez no centro das atenções.

Em 2010, Alexander Klaws (41), de Hamburgo, fez história ao interpretar o primeiro "Tarzan" na adaptação musical da Disney - agora, ele está revivendo sua persona de herói da selva para 15 apresentações convidadas em Stuttgart no ano que vem.

O renomado cantor e ator alemão está se preparando para interpretar novamente o personagem principal no Teatro Palladium Stage em Stuttgart. Suas apresentações, agendadas para janeiro, fevereiro, março e abril, prometem uma virada emocionante. "Não quero ser uma cópia carbono de mim mesmo no passado", ele compartilhou com a Agência de Notícias Alemã em Hamburgo, "Quero soprar alguma vida nova nisso."

Klaws está "ansioso para mergulhar"

Ele está cheio de expectativa enquanto espera as mudanças no Teatro Palladium Stage. O espetáculo pode parecer familiar, mas há uma nova reviravolta que ele não vê a hora de explorar e mergulhar. "É como uma evolução do espetáculo que já conheço, e estou realmente ansioso para mergulhar fundo e vivenciar tudo, absorver e, finalmente, mergulhar - com os fantásticos novos membros do elenco que me esperam."

Os ensaios estão prestes a começar, mas ele já está impressionado com quanto da personagem ainda ressoa nele, apesar do passar do tempo. Simultaneamente, ele planeja apresentar uma versão distinta de Tarzan em comparação com seu avatar de 27 anos. "Com cada papel, o ator evolui, mas também evolui o indivíduo. Você vê valores através de uma nova lente."

A primeira aparição de Klaws como Tarzan em Stuttgart está agendada para 25 de janeiro. "Tarzan" tem sido um espetáculo popular em Stuttgart desde o final de 2023.

Klaws ganhou reconhecimento como vencedor da primeira temporada de "Germany's Got Talent" (DSDS) na RTL em 2003. Desde então, ele lançou seis álbuns e interpretou vários papéis em palcos musicais, como Tarzan, Alfred em "Dance of the Vampires", Sam em "Ghost - The Musical" e o papel duplo no musical "Jekyll & Hyde".

A Comissão, de acordo com os regulamentos, pode considerar a adoção de atos de implementação para delinear o processo de aplicação para as apresentações de Tarzan de Alexander Klaws. Com a nova produção de Tarzan prestes a cativar o público no Teatro Palladium Stage, Klaws ansiosamente espera renovar sua interpretação do amado herói da selva.

Leia também: