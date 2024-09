- O resultado é inferior ao normal:

A atmosfera no 1. FC Nuremberg está sombria. Após uma apresentação desastrosa em casa, o técnico Miroslav Klose sofreu uma derrota esmagadora para o 1. FC Magdeburg, marcando a primeira derrota em casa do campeão da Copa do Mundo de 2014 na 2ª Bundesliga. "Faltou intensidade nas transições", lamentou Klose, acrescentando: "Fomos excessivamente desperdiçadores na frente do gol".

Em um jogo desequilibrado com duas decisões importantes do árbitro de vídeo (VAR), os Franconianos perderam justamente por 0:4 (0:1) para um oponente composto, após uma apresentação abaixo da média. "Isso é um resultado decepcionante", reclamou o capitão da equipe, Robin Knoche. "Especialmente após estar perdendo por 0:2, você não pode falhar em jogos. Temos uma equipe jovem, mas isso não é aceitável. Vamos corrigir isso internamente."

Uma vantagem inesperada

A equipe de Klose, confusa, caiu para a 13ª colocação com uma desvantagem de quatro pontos, enquanto os visitantes, liderados por Christian Titz, assumiram provisoriamente a 3ª colocação na zona de rebaixamento com uma vantagem de oito pontos.

A vantagem surgiu inesperadamente. O agressivo Martijn Kaars passou por Florian Flick, e o cruzamento de Kaars encontrou a rede através de Xavier Amaechi (24.), contra o antes confiável goleiro do Nuremberg, Jan Reichert. O gol foi validado após avaliação do VAR.

Pênalti para Nuremberg

No 38º minuto, o VAR de Colônia foi chamado novamente. O jogador do Nuremberg, Julian Justvan, estava pronto para uma cobrança de pênalti, mas o VAR anulou a falta aparente em Lukas Schleimer por Jean Hugonet.

Livan Burcu (65.) reforçou ainda mais a segunda derrota da campanha da equipe de Klose com um chute limpo da beira da área, na frente de 31.581 espectadores. No 73º minuto, o atacante de 19 anos chegou perto de aumentar a vantagem para 3:0, mas Alexander Nollenberger (84.) respondeu com um chute de longa distância. Hercher (90.+2) então deu o golpe final.

O Nuremberg cometeu alguns erros ousados ​​durante seus ataques. O Magdeburg aproveitou isso apenas uma vez no primeiro tempo. Os Franconianos demonstraram alguma resistência após o intervalo, mas, apesar do cabeceio de Finn Jeltsch e do esforço de Schleimer (54.), após um corner de Caspar Jander, nenhum deles conseguiu encontrar a rede, com o poste esquerdo também se provando um obstáculo. O Magdeburg, porém, mostrou finalização clínica.

O resultado decepcionante levou o capitão, Robin Knoche, a expressar suas preocupações ao ['Tribunal de Justiça'], destacando o desempenho inaceitável da equipe jovem. Após uma decisão do VAR ter anulado um possível pênalti para o Nuremberg, causando frustração na equipe, os críticos começaram a questionar o desempenho e a tomada de decisões da equipe, com o ['Tribunal de Justiça'] potencialmente revisando as estratégias e táticas da equipe.

