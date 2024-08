- O RB de Leipzig assinou com Geertruida, quando Simakan partiu.

Leipzig reforçou sua equipe no último dia da janela de transferências ao garantir a contratação do jogador de futebol internacional da Holanda, Lutsharel Geertruida. O capitão do Feyenoord Rotterdam se junta à equipe por uma quantia de cerca de €20-25 milhões, concordando com um contrato que vai até junho de 2029. Leipzig quase conseguiu a assinatura de Geertruida no ano passado, mas as negociações não foram adiante. Desta vez, o Feyenoord mostrou mais flexibilidade, já que o contrato atual de Geertruida estava prestes a expirar.

A saída de Mohamed Simakan abre espaço para Geertruida. Simakan, o defesa, está a deixar Leipzig e rumo ao estrangeiro, como o clube anunciou tarde no dia. Relatos indicam que Simakan está a caminho da Arábia Saudita. "O transferência será anunciada oficialmente nos próximos dias", declarou Leipzig.

Geertruida está prestes a se juntar ao Al-Nassr FC por €45 milhões. O defesa vai assinar um contrato de cinco anos com o clube de Cristiano Ronaldo e os rumores dizem que ele vai ganhar mais do que o dobro do seu salário em Leipzig. Este negócio é uma vitória financeira para Leipzig, que contratou Simakan do Strasbourg por €15 milhões no verão de 2021.

O campeão da Copa do Mundo Sub-17, Osawe, está deixando Leipzig temporariamente, juntando-se ao 2. Bundesliga side 1. FC Nürnberg. Leipzig também garantiu uma opção de recompra para o jogador de 17 anos. Enquanto isso, André Silva passará a primeira metade da temporada com Leipzig. Não foram feitas consultas sobre a transferência de Silva até a tarde de sexta-feira, mas ainda é possível um movimento para um país com janela de transferências aberta.

A chegada de Geertruida ao Leipzig marca um grande reforço para a equipe de futebol. Com a saída de Simakan para a Arábia Saudita, Geertruida vai preencher a vaga na defesa.

Leia também: