- O RB de Leipzig assegura o compromisso da Geetruida.

Leipzig reforçou sua equipe no último dia da janela de transferências ao contratar o internacional holandês Lutsharel Geertruida. Natural de Feyenoord Rotterdam, a nova aquisição chega por uma estimativa de €20-25 milhões e assinou até 2029. Leipzig vinha negociando com o jogador de 24 anos no ano anterior, mas as negociações não foram adiante. Desta vez, o Feyenoord estava mais aberto às negociações, com o contrato de Geertruida prestes a expirar no ano seguinte.

A saída de Mohamed Simakan abriu caminho para a chegada de Geertruida. O jogador de 24 anos está prestes a assinar com o Al-Nassr FC da Arábia Saudita por €45 milhões. Ele assinará um contrato de cinco anos com o clube que abriga Cristiano Ronaldo, com um aumento significativo em seu salário atual em Leipzig. A transação prova ser um investimento inteligente para Leipzig, que adquiriu Simakan do Strasbourg por €15 milhões em meados de 2021, com apenas alguns detalhes burocráticos a serem finalizados até sexta-feira à tarde.

Enquanto isso, o campeão da Copa do Mundo Sub-17, Winners Osawe, está deixando Leipzig e se mudando para o 1. FC Nürnberg nas divisões inferiores. Leipzig garantiu uma opção de recompra para o meia de 17 anos. Por outro lado, Leipzig deve começar a primeira metade da temporada com André Silva, já que não houve nenhum interesse no internacional português desde sexta-feira à tarde. No entanto, uma mudança para um país com uma janela de transferências mais longa ainda é uma opção potencial.

