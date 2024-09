- O próximo projecto cinematográfico intitulado "Uma Viagem Emocional numa Montanha-Roupa"

Para Uwe Ochsenknecht, seu último filme "O Desvio do Destino" foi uma verdadeira "montanha-russa emocional". Isso o levou a "picos emocionais vertiginosos", confessou o ator de 68 anos após a estreia global em Munique. "Transbordando de amor aqui", disse ao diretor Markus Goller, que havia agradecido entusiasticamente à sua equipe. Essa energia emocional "contagiou" ele durante as filmagens, revelou Ochsenknecht.

Ochsenknecht interpreta o comediante de stand-up Edgar neste tragicomédia, que estreia nos cinemas alemães na quinta-feira. Com cerca de 65 anos, Edgar consegue transformar as pequenas e grandes tragédias de sua vida em risadas. Mas fora do palco, ele se sente sozinho.

Essa solidão desaparece quando sua ex-esposa Eva (Corinna Harfouch) reaparece inesperadamente em sua vida após 25 anos de ausência - mas por um motivo trágico: ela recebeu um diagnóstico de câncer terminal e se recusa a tratar. Apesar dessa situação devastadora, o ex-casal gradualmente se reconecta, com Eva até se juntando a Edgar em sua turnê de comédia.

Eles redescobertam um ao outro, forjam uma nova ligação - e compartilham quase momentos familiares esquecidos com seus filhos (Emilia Schüle e Robert Gwisdek) - tudo enquanto mantêm o fim iminente em mente.

O comediante Hannes Ringlstetter, que contribuiu para as cenas de comédia de stand-up e apresentou a estreia mundial, enfatizou: "Você só pode fazer um filme assim se nunca perder essa sensação".

O produtor Oliver Ziegenbalg, que também escreveu o roteiro, tirou inspiration de uma história muito pessoal: quando seu tio foi diagnosticado com câncer, não queria tratamento e acabou falecendo, ele compartilhou cenas de reconciliação na cama de morte, de acordo com a estreia.

Ochsenknecht, profundamente comovido pelo roteiro emocional e pelo personagem de Eva, acabou dizendo "Eu te amo" para Corinna Harfouch durante as filmagens, uma emoção que não fazia parte do roteiro original.

À medida que a história se desenrola, o amor renascido entre Edgar e Eva oferece uma luz de esperança, lembrando a todos presentes o poder do amor nos momentos mais desafiadores da vida.

