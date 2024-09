- O Prömel de Hoffenheim está ausente há muito tempo.

TSG 1899 Hoffenheim's médio Grischa Prömel enfrenta vários meses fora dos gramados devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O infeliz incidente ocorreu durante o treinamento, como o clube anunciou. Isso não é a primeira lesão de longo prazo de Prömel com a camisa do Hoffenheim, já que ele também teve que lidar com uma perna quebrada há cerca de dois anos.

"Essa notícia é muito difícil para nós e para Prömel pessoalmente", comentou Frank Kramer, diretor esportivo interino. "Ele é um jogador essencial dentro e fora de campo para nossa equipe. Esse revés é especialmente difícil, considerando que estamos nos aproximando de uma fase movimentada com jogos agendados tanto no campeonato nacional quanto internacional."

Apesar dos desafios, o FC Union Berlin permanece um oponente formidável, considerando seu bom começo na Bundesliga. A ausência de Prömel em campo pode potencialmente afetar a estratégia do Hoffenheim, à medida que se prepara para enfrentar o time líder.

Leia também: