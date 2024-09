- O progresso da restauração do aeroporto de Tempelhof reformado está em curso.

A remodelagem do teto de 1,2 quilômetro de comprimento do antigo aeroporto Tempelhof está chegando ao fim. As atividades de construção começaram no final de maio com o objetivo de reformar o teto e o teto de concreto da cobertura da pista. O senador para o Desenvolvimento Urbano Christian Gaebler (SPD) verificou o andamento durante uma visita ao local. "É nossa responsabilidade preservar este edifício e mantê-lo acessível ao público", disse ele.

O foco está na preservação do local histórico e no funcionamento de suas instalações. "A renovação do teto é uma parte importante desse processo", explicou Fabian Schmitz-Grethlein, diretor-geral da Sociedade do Projeto Tempelhof. Isso é crucial para manter a estrutura em bom estado, e uma vez concluído, podemos então utilizar os espaços sob o teto para futuras finalidades, que já foram claramente estabelecidas como nosso objetivo.

Desafios da renovação

Durante esta renovação, a estrutura do teto envelhecida está sendo substituída. Materiais perigosos estão sendo removidos com segurança da antiga estrutura. Além disso, o teto de concreto armado está sendo reformado. O projeto inteiro é esperado para ser concluído até o final de 2026, com um custo estimado de aproximadamente 34 milhões de euros.

A cobertura foi construída entre 1935 e 1941, cobrindo uma área de 21.400 metros quadrados. Mas não é apenas o teto que precisa de renovação; todo o aeroporto precisa urgentemente. Originalmente construído pelos nazistas como o "Aeroporto Mundial", está cheio de substâncias perigosas. Os sistemas de proteção contra incêndios estão desatualizados e as modificações são complexas devido aos requisitos de preservação do monumento. Como resultado, muitos quartos não podem ser utilizados no momento.

No verão de 2029, o Senado adotou o plano de desenvolvimento "Visão 2030+", que inclui os planos e conceitos de renovação e uso a longo prazo da instalação.

A renovação completa do teto do antigo aeroporto em Tempelhof permitirá a utilização dos espaços abaixo para futuras finalidades. Os visitantes do local ainda podem esperar ver a cobertura histórica, já que os esforços de preservação continuam apesar da necessidade de extensas renovações.

Leia também: