Um homem suspeito de matar sua esposa com mais de 60 ferimentos de faca e lacerações admitiu o crime durante a abertura do julgamento em Frankfurt. "Sinto muito por ter tirado sua vida, querida. Eu verdadeiramente me arrependo", disse o homem de 52 anos, olhando para seu filho adolescente, sentado como parte contrária do outro lado da sala de audiências. A falecida era seu "amor mais profundo", declarou, descrevendo-a como uma "pessoa notável".

O homem de origem germano-iraniana está acusado de matar sua parceira recentemente separada em julho de 2023. A acusação afirma que o homicídio foi premeditado e motivado por baixas razões. O acusado supostamente sentia ciúmes e seguia um "papel de gênero convencional iraniano".

Relacionamento marcado por violência doméstica

O casal havia sido casado por duas décadas e tinha três filhos. Eles prosperaram em Frankfurt, possuindo um negócio bem-sucedido, e ambos tinham formação superior. A esposa tinha um Ph.D. em bioquímica, enquanto o marido silenciosamente mencionou sua estabilidade financeira. Sua situação financeira, ele explicou, permitia que eles matriculassem seus filhos em uma escola exclusiva em Bad Homburg, fizessem férias de 10 dias custando 12.000 euros e gastassem 3.000 euros por mês em comida orgânica.

No entanto, o casamento foi assombrado por violência doméstica desde o início, ele confessou. Uma vez, há aproximadamente 15 anos, ele havia causado danos ao tímpano de sua esposa ao atingi-la "brincando". Ele também tinha um histórico de abuso físico aos seus filhos, algo que ele tem lamentado desde então.

Em maio de 2023, o homem é dito ter tentado assediar sexualmente sua esposa e ameaçá-la com as palavras: "Bater não é tão ruim. Eu também posso matar você". Um de seus filhos adolescentes entrou em contato com os números de emergência, o que resultou no homem sendo mantido à distância da corte de sua casa em Frankfurt e de sua esposa. Relatos sugerem que ele não cumpriu.

Homem embosca esposa em parque público

No dia do incidente, a primeira segunda-feira de julho de 2023, ele é dito ter atacado ela em um parque perto de sua residência, sujeitando-a a assédio. A vítima de 40 anos, que estava caminhando com seu bebê, ficou apavorada. Quando um transeunte interveio, o homem supostamente fugiu para o apartamento de seu irmão. A acusação alega que esse foi o local onde ele decidiu matar sua esposa.

Ele é dito ter obtido uma faca e roubado uma chave de casa de um de seus filhos. Ao entrar no prédio de apartamentos de sua esposa, ele se aproximou do bebê no berço, alegando que só queria "dar um beijo" no bebê. Uma briga eclodiu entre a mãe e ele, quando ele exigiu ler seu diário e ela admitiu um caso com outro homem.

A mãe tentou proteger seu filho quase sete meses de idade do mal, disse a acusação. O homem é dito ter primeiro atacado ela e depois a esfaqueado várias vezes no peito, pescoço e rosto com a faca.

"Minha esposa ainda está respirando?"

Após a mulher desmaiar, ele é dito ter entrado em contato com os serviços de emergência e relatado o incidente. Ele então esperou por sua chegada na sala de estar, abraçando o bebê, e repetidamente perguntou: "Minha esposa ainda está respirando?" Ela sucumbiu a seus ferimentos no local, entre outras razões, devido à perda de sangue e uma perfuração no coração.

O julgamento do júri ainda não chegou ao fim, com audiências agendadas até meados de outubro.

O caso do homem de origem germano-iraniana está sendo tratado pela Procuradoria, que argumenta que o assassinato foi premeditado e motivado por ciúme e desejo de controle. Após o incidente, a Procuradoria acusou-o de roubar uma chave de casa de um de seus filhos para entrar no prédio de apartamentos de sua esposa.

