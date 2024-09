- O processo judicial começa após uma perseguição mortal em Gaggenau

Sem uma carteira de motorista válida e sob o efeito de maconha, um homem de 20 anos supostamente causou um acidente fatal enquanto dirigia o carro do pai durante uma perseguição policial. O acusado, agora com 21 anos, enfrenta acusações de colocar outros em perigo e será julgado na divisão juvenil do Tribunal Regional de Baden-Baden, a partir de quarta-feira (9h30).

As autoridades afirmam que esse incidente ocorreu em janeiro em Gaggenau (distrito de Rastatt). O acusado, que supostamente possui dupla cidadania alemã e turca, é acusado de ter evitado um bloqueio policial naquela tarde. Os oficiais haviam utilizado luzes piscando, sirene e o sinal "Polizei halt" para alertar o acusado. O acusado teria acelerado para além de 100 km/h, perdeu o controle do veículo ao virar em uma intersection e invadiu a calçada, colidindo com um pedestre. A mulher morreu em decorrência dos ferimentos cerca de um mês depois. O carro então capotou, danificando uma parada de ônibus e uma cerca.

O acusado tem estado detido desde então e ainda não respondeu às acusações. O tribunal agendou cinco audiências adicionais. Um veredicto pode ser anunciado até meados de outubro, com a possibilidade de sessões à porta fechada durante partes do julgamento, como sugerido por um representante do tribunal.

