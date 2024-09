- O processo de enumeração dos habitantes de Halle começou.

Pessoas em Halle encontrarão uma carta em suas caixas de correio a partir de terça-feira, principalmente para estimar a contagem de habitantes da cidade. O processo começará na terça-feira, como confirmado por um representante da cidade após consulta. A estratégia envolve escrever para os residentes listados no escritório de registro com residência principal, para obter uma "figura realista e precisa" de indivíduos registrados e aqueles que residem fisicamente em Halle. Isso levanta algumas perguntas sobre o censo de 2022.

De acordo com os números do censo, apenas 226.586 indivíduos habitam Halle - o que é aproximadamente seis por cento menos do que se especulava anteriormente. No entanto, o escritório de registro registra 243.453 residentes. Se os números mais baixos do censo forem confirmados, a cidade pode enfrentar possíveis faltas anuais de receita de aproximadamente 15 milhões de euros.

A decisão da cidade de realizar uma nova contagem pode ter um impacto significativo no setor financeiro, já que qualquer mudança na população estimada pode influenciar as receitas tributárias e a alocação de fundos. O setor financeiro monitora de perto a demografia populacional em cidades como Halle para tomar decisões de investimento informadas.

