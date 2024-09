- O processo de asilo da UE está a dar lugar a pedidos de asilo fora dos seus limites territoriais.

O Ministro-Presidente da Baixa Saxônia, Stephan Weil, segundo notícias da imprensa, está aberto à ideia de delegar o processamento de pedidos de asilo a países fora da UE. O político do SPD compartilhou essa perspectiva com o "Hannoversche Allgemeine Zeitung", acrescentando que também considera uma divisão justa de requerentes de asilo pela Europa.

Weil deixou claro que não estava falando sobre o Ruanda, um país sugerido pelo Reino Unido para deportação de requerentes de asilo. No entanto, ele afirmou que é plausível lidar com pedidos de asilo em países da África do Norte que fazem fronteira com o Mediterrâneo. Isso, segundo ele, poderia ajudar a evitar que o Mediterrâneo se torne ainda mais um cemitério trágico.

Em junho, Weil havia manifestado reservas em relação à ideia conhecida como "solução de terceiro país". Em resposta a chamados dos estados ao governo federal para propor modelos práticos para procedimentos de asilo em países de terceiro ou de trânsito, Weil havia dito: "Não acho que isso resolverá nossas questões estruturais".

