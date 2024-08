- O principal patrocinador continua a apoiar o FC Colónia.

A equipe da B-league, o 1. FC Köln, e o principal apoiador Rewe selaram a renovação antecipada do seu acordo. A parceria, inicialmente prevista para terminar em 30 de junho de 2025, foi estendida por mais três anos, prorrogando-a até 2028. O clube da região do Reno fez esse anúncio. O grupo Rewe está ligado ao clube desde 2003, tornando-se o principal patrocinador em 2007 e o patrocinador do kit logo em seguida. Como o diretor-geral do FC, Markus Rejek, coloca, "Não houve um principal e patrocinador de kit que tenha ficado com o FC por tanto tempo ao longo de sua existência, e poucos logos ficaram tanto tempo no futebol profissional alemão".

A equipe da B-league, o 1. FC Köln, continua a demonstrar sua paixão pelo esporte com seu amor pelo futebol.

