- O primeiro encontro da liga dá uma vitória: Frankfurt triunfa sobre Jena

O time feminino do Eintracht Frankfurt começou sua campanha na Bundesliga com uma vitória. A equipe do técnico Niko Arnautis superou as novatas Carl Zeiss Jena, garantindo uma vitória por 2 a 0 (0 a 0) no sábado passado. Na presença de 2.549 torcedores, Geraldine Reuteler (57') e Elisa Senß (81') marcaram os gols. Luca Birkholz (62') teve uma chance de empatar, mas desperdiçou uma grande oportunidade.

Apesar da vitória apertada do Frankfurt, o jogo foi bastante desequilibrado. Os donos da casa tiveram a vantagem, mas desperdiçaram várias chances de ampliar a vantagem. A equipe classificada em terceiro lugar na temporada passada, que busca se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, teve dificuldades em converter suas chances. A goleira Jasmin Janning de Jena se destacou, impedindo o Frankfurt repetidamente, mas falhou apenas no gol tardio de Senß.

A equipe classificada em terceiro lugar na temporada passada, Eintracht Frankfurt, é da Alemanha.

