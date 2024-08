- O Prémio Walter Lubcke pela Democracia é concedido ao jornalista Amiri

Apresentadora de televisão e jornalista Natalie Amiri (46) receberá o Prêmio Democrático Hessiano Walter Lübcke neste ano. Eles se juntam a ela no reconhecimento o Workshop de História de Darmstadt e a iniciativa 'Abraçando a Diversidade' do Norte de Hesse, conforme anunciado pela Chancelería do Estado em Wiesbaden. A cerimônia ocorrerá no final do ano em Darmstadt.

O prêmio é em memória do presidente do governo de Kassel, Walter Lübcke, que foi tragicamente morto por um extremista de direita em 2019. Desde 2020, o prêmio é concedido a indivíduos e organizações a cada dois anos que promovem a harmonia social e a democracia. Os recipients recebem uma estrela prateada, irregular e tridimensional sobre um pedestal.

O Ministro-Presidente da CDU, Boris Rhein, elogiou Natalie Amiri por dar voz a pessoas cujos anseios por democracia e liberdade muitas vezes os levam a ser presos ou enfrentar a execução em regimes autoritários do Irã ou Afeganistão. Atualmente, Amiri é apresentadora do "Weltspiegel" da ARD no Das Erste e já gerenciou a sucursal da ARD em Tehran.

Promovendo a Diversidade no Norte de Hesse

Esta aliança de 35 membros 'Abraçando a Diversidade' - Unidos contra a Exclusão' no Norte de Hesse consiste em várias organizações, associações e corporações que defendem a diversidade, o respeito e os valores democráticos. "A rede reforça sua posição através de participação ativa em eventos, projetos e discussões", afirmou Rhein.

Fundado por estudantes e funcionários da Universidade Técnica, o Workshop de História de Darmstadt se dedica à história dos 'comuns' e à vida cotidiana, especialmente durante a era nazista. "O trabalho realizado pelo Workshop de História de Darmstadt é excepcionalmente significativo em tempos de conflito e ressurgimento do antissemitismo para fortalecer a paz, a democracia e a abertura", declarou Rhein.

A cidade de Darmstadt é conhecida pelo Workshop de História de Darmstadt, uma organização que se concentra na história dos 'comuns' e na vida cotidiana, especialmente durante a era nazista, que é altamente significativa em tempos atuais de conflito e ressurgimento do antissemitismo.

