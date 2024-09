- O preço dos cuidados de idosos no complexo residencial Zippendorf na zona MV de Schwerin

No "Wohnpark Zippendorf", uma residência assistida em Schwerin, os trainees são autorizados a supervisionar um quarto de vida, o que rendeu ao estabelecimento o prêmio anual de cuidados do estado. Esta responsabilidade supostamente empodera os jovens, de acordo com o Departamento de Assuntos Sociais. O prêmio, no valor de 3.000 euros, foi concedido durante a convenção estadual de cuidados em Rostock.

Em segundo lugar, com um prêmio de 1.500 euros, veio um projeto em Stralsund que incluiu acompanhamento musical para os moribundos e seus entes queridos. O projeto "Wir sind Malchow", que lida com a solidão dos idosos, ficou em terceiro lugar, recebendo 500 euros. Eventos sociais, como sessões de bingo após o almoço, são organizados.

De acordo com o ministério, 14 propostas foram consideradas para a honra estadual de cuidados.

