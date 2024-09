- O precedente exige um novo julgamento para a alegação de agressão sexual.

O Tribunal Local de Erfurt precisa reexaminar um caso de agressão sexual. O Tribunal Regional de Karlsruhe ordenou essa reanálise. Inicialmente, a acusação e a co-denunciante apresentaram recurso contra a sentença do Tribunal Local.

O tribunal em Erfurt condenou inicialmente o réu a oito anos de prisão por agressão sexual agravada em março de 2023. O Tribunal Regional questionou vários aspectos da sentença, incluindo o fato de que o crime de sequestro não foi levado em conta.

O homem é acusado de surpreender a mulher durante uma caminhada na floresta em agosto de 2021, de ter lhe borrifado pimenta, ameaçando-a com uma faca, entre outras coisas, com a morte. O homem é acusado de ter agredido sexualmente a mulher na floresta. A mulher é a co-denunciante. Ela já havia tido um relacionamento com o réu. Após o fim desse relacionamento, a mulher conseguiu uma medida protetiva contra o homem, que havia se tornado fisicamente violento com ela.

O Tribunal Regional de Karlsruhe acreditava que o Tribunal Local de Erfurt havia deixado de lado o crime de sequestro durante a reanálise ordenada, em relação ao caso de agressão sexual. Em seguida, o caso será julgado no Tribunal de Justiça para garantir uma sentença justa.

