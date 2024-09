- O político progressista Schaper enfrenta derrota no distrito eleitoral

Líder da facção de Esquerda no estado, Susanne Schaper, não conseguiu garantir um mandato direto para o parlamento da Saxônia. Em sua circunscrição de Chemnitz, ela recebeu 12,7% dos votos iniciais para a Esquerda, ficando abaixo do secretário-geral da CDU, Alexander Dierks (36,7%) e do candidato da AfD, Volker Dringenberg (33,8%).

Com 46 anos, Schaper ainda liderava a lista de estado da Esquerda, apesar das projeções sugerirem que o partido não ultrapassaria a faixa de 5%. No entanto, devido a uma característica única do sistema eleitoral da Saxônia, a Esquerda ainda pode garantir representação no parlamento estadual, recebendo dois mandatos diretos de Leipzig. A Esquerda é prevista para ter entre 5 e 6 assentos no parlamento estadual.

Apesar de não ter garantido um mandato direto no parlamento da Saxônia, a liderança de Susanne Schaper na facção da Esquerda foi crucial para as discussões durante a próxima eleição do presidente do parlamento estadual. Além disso, apesar de a Esquerda não esperar ultrapassar a faixa de 5% nas eleições, sua representação no parlamento estadual ainda pode ser garantida através dos mandatos diretos de Leipzig.

Leia também: