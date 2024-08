- O pico do verão de calor escaldante atinge Renânia-Palatinado.

O Verão Abafado no Rheinland-Pfalz quebrou recordes, atingindo uma onda de calor excepcional - até mesmo superando recordes anteriores. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) confirmou que o verão no Rheinland-Pfalz começou tarde em julho, após um início tumultuado. Após esse tropeço, as temperaturas dispararam: no dia 13 de agosto, o DWD registrou a temperatura mais alta do país, de 36,5 graus Celsius, em Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Mais Quente do que o Normal

A temperatura média subiu para 18,4 graus Celsius, o que foi 2,1 graus Celsius acima do padrão internacionalmente reconhecido de 16,3 graus Celsius entre 1961 e 1990.

Além disso, a região estava mais seca do que o normal. Com 185 litros por metro quadrado (valor de comparação: 218 litros), o Rheinland-Pfalz ficou em penúltimo lugar no ranking nacional. O sol fez uma aparição frequente e brilhou por um período estendido de 710 horas (anteriormente, 595 horas).

Nação queimando

A onda de calor extrema não ficou apenas no Rheinland-Pfalz; ela se espalhou pelo país. A temperatura média foi de 18,5 graus Celsius, o que foi 2,2 graus Celsius acima do padrão reconhecido entre 1961 e 1990, de acordo com o DWD. Em comparação com o período atual, mais quente, entre 1991 e 2020 (17,6 graus Celsius), a diferença foi menor, de 0,9 graus Celsius.

Em conclusão, o verão de 2024 não foi um quebra-recordes, mas marcou o "28º verão quente consecutivo", de acordo com os achados do DWD.

A onda de calor escaldante se estendeu além do Rheinland-Pfalz, afetando outras partes do país também. A temperatura média dessa outra região também aumentou significativamente, ultrapassando o padrão reconhecido.

Apesar do Rheinland-Pfalz não ter estabelecido novos recordes, o verão de 2024 foi marcado como parte de uma série de outros verões quentes, afetando o país como um todo.

Leia também: