- O pessoal militar da Grã-Bretanha avança através da Baixa Saxónia e da Renânia do Norte-Vestfália.

Temos uma manobra de treinamento agendada no site militar de Senne em Renânia do Norte-Vestfália, que requer movimentos militares significativos através da Baixa Saxônia e da Renânia do Norte-Vestfália. A operação começa em 3 a 6 de setembro e recomeça de 14 a 18 de setembro. Cerca de 70 veículos por dia, segundo as tropas britânicas estacionadas na Alemanha, circularão pelas estradas. Eles virão do Reino Unido e sua viagem começará no porto de Emden, na costa da Baixa Saxônia, com destino aos quartéis de Normandia, situados na periferia noroeste de Paderborn.

O comboio será dividido em diferentes grupos, que se revezarão em intervalos variados, cobrindo a viagem de aproximadamente 300 quilômetros por autoestradas e rodovias federais. No entanto, os detalhes exatos da rota serão mantidos em segredo por razões de confidencialidade militar.

