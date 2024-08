- O Partido Verde apresenta uma proposta de investimento substancial de mil milhões de dólares na legislação relacionada com a água.

O Ministro do Meio Ambiente da Saxônia, Wolfram Günther (Partido Verde), considera a garantia de um suprimento de água confiável como uma prioridade chave para a próxima legislatura. "As pessoas na Saxônia acreditam que a água sempre estará abundantemente disponível. Isso precisa continuar. Mas a mudança climática influenciada pelo homem significa que isso não é mais garantido", disse à Agência Alemã de Notícias em Dresden. Os anos secos desde 2018 enfatizaram esse ponto. "Precisamos agir, precisamos investir."

Portanto, os Verdes propõem um "bilhão de água" para o período legislativo seguinte, o que representa bilhões em investimentos na oferta de água. "Nosso objetivo é garantir água para as pessoas, para a natureza e para a economia. Também queremos proteger as águas limpas e preservar os paisagens fluviais naturais." A provisão de água é crucial para a relocação de empresas, e sem investimento, pode haver um gargalo. Günther mencionou a indústria de semicondutores de Dresden, onde uma usina de água do rio é planejada.

Para Günther, a natureza preservada atua como um seguro. Na nova legislatura, ele planeja acelerar a conversão de florestas, aprimorar a proteção de turfeiras e implementar medidas para melhorar a qualidade da água por meio de um programa de ação.

"Devemos restaurar áreas alagadiças e restaurar leitos fluviais naturais para rios retificados. Isso fortalece a proteção natural contra inundações. É benéfico para a biodiversidade. Cria espaços de lazer para as pessoas." Os municípios devem implementar consistentemente os conceitos de "cidade esponja" e serem apoiados pelo Estado nisso. O conceito de "cidade esponja" envolve essencialmente a armazenagem de água da chuva.

"Água deve estar tão disponível no futuro quanto está hoje. Para alcançar isso, precisamos investir pesadamente. Se não o fizermos, podemos encontrar-nos em algumas regiões sem água devido à mudança climática no futuro", enfatizou o ministro. No entanto, um "bilhão de água" é apenas o ponto de partida. A necessidade de investimento é significativamente maior.

Apenas 7% dos rios e córregos da Saxônia estão em boa saúde ecológica. "Precisamos abordar isso. E precisamos corrigir o desequilíbrio de água nas regiões de carvão. A mineração desequilibrou gravemente a água lá."

Günther: Se não agirmos, será muito mais caro

"Devemos posicionar estrategicamente a Saxônia para o futuro aqui. Isso custará dinheiro. Se não agirmos, será muito mais caro", disse Günther. No entanto, ele é otimista de que a Saxônia pode enfrentar o problema da água.

Em janeiro, a Saxônia adotou um programa de ação "Água do Futuro na Saxônia". A necessidade de investimento foi então estimada em 1,6 bilhão de euros. De acordo com as estimativas do ministério, são necessários pelo menos 500 milhões de euros apenas para manter o atual status quo do suprimento de água.

O programa de ação é uma das realizações de Günther. Ele também teve sucesso no período legislativo anterior com um aumento significativo na energia renovável da Saxônia. O número de instalações fotovoltaicas mais que triplicou, e sua capacidade foi dobrada. Atualmente, há tantos pedidos de permissão para energia eólica que poderiam fornecer energia para as casas de Chemnitz, Dresden e Leipzig. Günther iniciou as usinas de energia de varanda e o bônus de reparo - auxílio financeiro para os consumidores repararem seus dispositivos eletrônicos. Além disso, ele deu um grande impulso à agricultura orgânica.

