- O Partido Social-Democrata (SPD) propõe a criação de uma equipa especializada para o sector siderúrgico.

O SPD da Alemanha Ocidental sugeriu à coalizão governante no estado da Renânia do Norte-Vestfália a criação de uma "Força-Tarefa do Aço em NRW" transpartidária. Essa equipe proposta teria como objetivo, em parte, examinar a possibilidade de intervenção governamental na divisão de aço da Thyssenkrupp. Isso é indicado em uma resolução sobre a situação atual da Thyssenkrupp Steel, aprovada na sexta-feira à noite em Düsseldorf.

O estímulo para essa medida vem da discussão em andamento sobre a indústria de aço da Thyssenkrupp, a maior da Alemanha, que emprega cerca de 27.000 pessoas, a maioria delas na Renânia do Norte-Vestfália. Após meses de desacordos com a liderança da empresa, vários diretores e membros do conselho de supervisão da subsidiária de aço renunciaram na quinta-feira.

A presidente estadual do SPD, Sarah Philipp, comentou: "O SPD está ao lado dos funcionários da Thyssenkrupp, lutando pelo futuro de seus empregos, da empresa e do setor industrial na Renânia do Norte-Vestfália. Hoje, o futuro da Thyssenkrupp nunca pareceu tão incerto".

Após garantir um compromisso de investimento de dois bilhões de euros de governos federal e estadual para o desenvolvimento de uma planta para a produção de aço mais ambientalmente-friendly, eles não conseguiram obter maior influência nas decisões da administração, como uma vaga no conselho de supervisão. "Isso teria sido plenamente justificado e indiscutivelmente necessário dado o montante de financiamento", diz a resolução.

