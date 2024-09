O parque de estacionamento nas rodovias alemãs é considerado como uma barreira que impede o livre fluxo de tráfego.

Durante viagens de carro prolongadas, é crucial fazer pausas regulares. No entanto, um teste realizado pela ADAC em 40 áreas de descanso ao longo de autoestradas alemãs revela que os viajantes podem encontrar condições insatisfatórias, preços elevados e instalações sanitárias inferiores. Surpreendentemente, apenas 20% desses locais receberam uma classificação "boa".

A avaliação foi baseada em fatores como "preços", "infraestrutura adicional", "instalações ao ar livre", "alimentação" e "instalações sanitárias". Cada local de teste foi visitado quatro vezes entre maio e julho de 2024, de acordo com a ADAC. Uma escala de classificação de cinco pontos foi utilizada: "muito bom", "bom", "suficiente", "insuficiente" e "muito insuficiente".

Infelizmente, nenhum área de descanso conseguiu uma classificação "muito boa". O melhor desempenho foi uma classificação "boa", atribuída a 8 das 40 localizações. No entanto, 6 também receberam uma classificação "insuficiente". A maioria (26) foi categorizada como "suficiente".

O vencedor oferece um ambiente bem-cuidado e familiar

Os testadores selecionaram Fürholzen West na A 9 como o vencedor. Impressionou com seu "ambiente bem-cuidado e familiar". A ADAC também elogiou as instalações sanitárias limpas e a "ampla e relativamente acessível oferta de alimentação" no catering.

Classificados "bons" no geral:

Fürholzen West (A 9)

Demminer Land (A 20)

Sindelfinger Wald Süd (A 8)

Steigerwald Süd (A 3)

Kraichgau Süd (A 6)

Samerberg Süd (A 8)

Brohltal West (A 61)

Plötzetal West (A 14)

Várias áreas de descanso compartilham o último lugar - "com várias falhas". A ADAC menciona as áreas de descanso Fuchsberg Süd (A 20), Münsterland West (A 1) e Eisenach Nord (A 4). Nesses locais, os candidatos receberam "insuficiente" ou "muito insuficiente" em pelo menos três das cinco categorias de teste.

Classificados "insuficientes" no geral:

Buckautal Süd (A 2)

Frechen Süd (A 4)

Donautal West (A 3)

Eisenach Nord (A 4)

Münsterland West (A 1)

Fuchsberg Süd (A 20)

O aspecto do preço também recebeu críticas: 75% das lojas de posto de gasolina nas áreas de descanso foram classificadas como "caras" ou "muito caras". No entanto, isso não se aplica à alimentação classificada: Aqui, dois terços das áreas de descanso receberam a classificação "barata" ou "muito barata". Os preços nas estações de serviço de autoestradas serviram como referência.

Diferências significativas de preço para comida

Os testadores notaram as consideráveis diferenças de preço entre as áreas de descanso. Por exemplo, o preço de um menu infantil variou entre 3,99 e 6,99 euros. O preço de um popular schnitzel com batatas fritas variou de acordo com o local. O mais barato custava 10,99 euros, mas o mais caro custava 19,99 euros, quase o dobro do preço. Em média, você pagaria 14,72 euros - em comparação com o ano anterior, isso representou um aumento médio de 13,80 euros.

Uma nota positiva para instalações sanitárias

Quanto às instalações sanitárias, os testadores observaram poucas falhas: Nenhum deles recebeu uma classificação "insuficiente", e 36 foram considerados "bons" ou "muito bons". No entanto, também havia fraquezas: 90% apresentavam um mecanismo de limpeza automática de assentos; infelizmente, cerca de 17% desses não funcionaram corretamente durante as visitas, de acordo com a ADAC. Além disso, a limpeza das cabines estava insuficiente em cerca de um quarto dos casos, de acordo com as expectativas dos testadores para um token Sanifair de um euro.

Resultados mistos para infraestrutura de carregamento e acessibilidade

Além disso, há pontos de preocupação, como a acessibilidade. Em 19 das 40 instalações, os espaços de estacionamento para deficientes ficavam a mais de 30 metros da entrada da área de descanso. Apesar de ter uma instalação sanitária sem barreiras em cada local, cerca de um terço era combinado com uma sala de trocar fraldas.

Se você estiver dirigindo um veículo elétrico e precisar de carregamento rápido durante uma pausa, a ADAC oferece uma perspectiva mista: Apenas pilares de carregamento até 150 kW foram encontrados em 40% das instalações, e três não tinham nenhuma infraestrutura de carregamento elétrico.

O teste realizado pela ADAC destacou que alguns viajantes podem encontrar preços elevados e instalações sanitárias inferiores em algumas áreas de descanso ao longo de autoestradas alemãs. Os testadores da ADAC elogiaram Fürholzen West na A 9 por seu "ambiente bem-cuidado e familiar" e "ampla e relativamente acessível oferta de alimentação" no catering, o que lhe valeu uma classificação "boa".

Leia também: