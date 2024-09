- O Parlamento Europeu tem um debate intenso sobre os aeroportos

Debate acalorada em torno da competitividade do Aeroporto de Frankfurt

Durante uma discussão acalorada, representantes do parlamento do estado de Hesse debateram a posição do Aeroporto de Frankfurt como um concorrente global. As frações da coalizão governante destacaram sua importância como um hub internacional. O membro do SPD Marius Weiß considerou-o um "orgulho do nosso estado", servindo como tanto uma exibição quanto um "estimulador de empregos que contribui consideravelmente para a prosperidade do nosso estado". Weiß também apoiou os planos de expansão do Terminal 3 e uma nova pista.

O Aeroporto como o Pulso das Nossas Iniciativas Econômicas

A líder da fração da CDU, Ines Claus, considerou o maior aeroporto da Alemanha como o "pulso das nossas iniciativas econômicas". Desde 2023, houve um aumento no número de passageiros. No entanto, ela expressou preocupações: "Ainda não alcançamos os níveis pré-pandêmicos". Tecnologias de propulsão sustentáveis para reduzir as emissões de CO2 foram exigidas.

"Juntos, trabalharemos pela sustentabilidade do aeroporto", disse o Ministro dos Transportes Kaweh Mansoori (SPD). Ele elogiou suas conexões confiáveis e o investimento de 600 milhões de euros na carga para impulsionar Frankfurt como o principal hub de carga.

O membro do AfD Klaus Gagel previu que o aeroporto poderia perder seu status de hub europeu, descrevendo-o como "uma fase de saída óbvia". Ele criticou os altos custos da localização. Usou as frases "partidos cartéis" e "máquina partidária estabelecida", o que lhe valeu uma repreensão da presidência do parlamento, que momentaneamente silenciou seu microfone.

Weiß considerou a defesa do AfD pelo aeroporto "enganosa": "O aeroporto representa a Europa, enquanto eles buscam desmantelá-la". Gagel, no entanto, manteve a posição pró-europeia do AfD, o que provocou risos no parlamento. "Defendemos uma Europa de nações soberanas".

Naas: Localização da aviação ainda lutando contra as consequências da Corona

O membro do FDP Stephan Naas apontou que a localização da aviação da Alemanha ainda não se recuperou da pandemia do Corona. Ele apontou o dobro dos custos do imposto de aviação e das taxas de segurança desde 2020 como a principal razão para essa disparidade de competição.

Ao mesmo tempo, os Verdes criticaram os drásticos cortes no financiamento da inovação da aviação no orçamento. "Se o governo federal revertesse os cortes recentes no nível federal, não apenas pareceria mais credível restaurar os cortes no nível federal, mas também permitiria medidas adicionais de redução substancial das emissões de CO2 do Aeroporto de Frankfurt", disse o membro Kathy Walter.

BUND pede apoio ao trem

O grupo de ativistas ambientais Bundesvereinigung für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) na Hesse também expressou suas preocupações. De acordo com a vice-presidente do estado Gabriela Terhorst, a solução não está em promover o tráfego aéreo, mas em fortalecer a infraestrutura ferroviária. Ela defendeu uma transição do tráfego rodoviário e aéreo para o transporte ferroviário.

A crítica do membro do AfD Klaus Gagel aos altos custos da localização do Aeroporto de Frankfurt durante a discussão gerou controvérsia, com o membro do SPD Marius Weiß rotulando as opiniões do AfD sobre o aeroporto como "enganosas".

Apesar das preocupações do AfD sobre o Aeroporto de Frankfurt, o ministro dos transportes Kaweh Mansoori (SPD) enfatizou o papel do aeroporto como um conectador confiável e um importante impulso para o setor de carga da Alemanha.

Leia também: