- O Parlamento do Estado está a iniciar uma investigação sobre o incidente de Solingen.

Após um ataque fatal a faca em Solingen seis dias antes, o parlamento da Renânia do Norte-Vestfália se reunirá ao meio-dia para debates políticos sobre o ataque suspeito de ser de origem islamista.

A pedido dos três partidos de oposição, os comitês de interior e integração em Düsseldorf realizarão uma reunião conjunta extraordinária. A única pauta é: "Encontrar do governo do estado sobre o suposto ataque terrorista do IS em Solingen."

O SPD, FDP e AfD esperam que o Ministro do Interior Herbert Reul (CDU) e o Ministro de Refugiados Josefine Paul (Verdes) ofereçam respostas detalhadas durante a reunião extraordinária. Foi reservado um período de até três horas para essa reunião.

Durante o suposto ataque islamista em Solingen, um agressor usou uma faca para matar três pessoas durante um festival da cidade na noite da última sexta-feira e deixou outras oito feridas. O suspeito, um sírio de 26 anos chamado Issa Al H., está detido em Düsseldorf.

A Procuradoria Geral da República está investigando-o por assassinato, entre outros crimes, e suspeita de pertencer à organização terrorista Estado Islâmico (EI). O EI reivindicou a ação e também publicou um vídeo de um homem sem máscara, supostamente o agressor.

Erro na deportação

O suspeito estava originalmente programado para ser deportado para a Bulgária no ano passado, mas o plano não deu certo. Paul identifica problemas no abrigo de emergência de Paderborn, onde o sírio inicialmente residia, mas não pôde ser localizado no dia de sua partida planejada em 5 de junho de 2023.

A Autoridade Central de Estrangeiros em Bielefeld não foi informada sobre isso. Na opinião do ministro, a autoridade também não organizou um novo voo de retorno para o sírio.

Medidas planejadas

Com base nessas observações, o ministro planeja fazer ajustes e impor regulamentações mais rígidas nesses casos por meio de novos requisitos. Segundo ela, muitos transferências de retorno falharam no passado em vez de terem sucesso.

Reul já apresentou um plano de dez pontos immediate para reduzir a violência com facas.

Os grupos de oposição, incluindo o SPD, FDP e AfD, expressam suas preocupações sobre o tratamento do suposto ataque terrorista do IS em Solingen durante a reunião extraordinária em Düsseldorf. Eles esperam respostas detalhadas do Ministro do Interior Herbert Reul e do Ministro de Refugiados Josefine Paul sobre o erro na deportação do suspeito e os achados do governo do estado.

Após a revelação de problemas no abrigo de emergência de Paderborn e o fracasso da Autoridade Central de Estrangeiros em organizar um novo voo de retorno para o suspeito, os grupos de oposição pedem regulamentações mais rígidas e ajustes para evitar erros semelhantes no futuro.

Leia também: