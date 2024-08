- O país enfrenta um problema substancial de prevalência da violência feminina

Após múltiplos casos de violência contra mulheres em Berlim, a Ministra da Família Federal, Lisa Paus, está trabalhando para fortalecer o apoio às vítimas. "Nossa nação enfrenta um problema sério de violência contra as mulheres. Isso precisa ser abordado", afirmou a membro do Partido Verde em Berlim. "Precisamos de mais do que apenas um plano de segurança contra atacantes terroristas com facas; também precisamos de medidas para a prevenção e proteção das mulheres contra a violência."

Ela está propondo uma Lei de Ajuda contra a Violência, que garantiria a todas as vítimas o direito à assistência, de acordo com Paus. Isso poderia salvar vidas. "Isso também envolverá investimento financeiro, permitindo que ajudemos os estados federais a estabelecer mais instalações de segurança e prevenção para mulheres". Atualmente, há poucas dessas instalações.

Em Berlim, uma mulher de 36 anos foi esfaqueada até a morte na quarta-feira, e outra de 28 anos na sexta-feira. Ambos os ataques são suspeitos de terem sido cometidos por homens. As autoridades suspeitam do ex-marido da mulher de 36 anos no primeiro caso e estão tratando-o como um possível caso de femicídio. Femicídio se refere ao assassinato de mulheres apenas por causa de seu gênero - simplesmente porque elas são mulheres. O tipo mais comum é o assassinato de mulheres por seus parceiros ou ex-parceiros.

Sobre isso, Paus declarou: "Dois casos de femicídio em Berlim em uma semana - quase todo outro dia, uma mulher é morta por seu parceiro ou ex-parceiro na Alemanha. Isso é revoltante."

