- O país destina fundos substanciais para a instalação de alarmes de alerta.

O governo do Schleswig-Holstein planeja aprimorar seu sistema de sirenes em toda a região com a ajuda de um plano de auxílio financeiro. Até 2030, cerca de 4.000 novas sirenes serão construídas e as existentes serão atualizadas, como revelado pelo Ministério do Interior. No total, o estado destinou 23 milhões de euros para o esquema de financiamento de sirenes.

A Ministra do Interior, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), afirmou: "Temos defendido consistentemente que os fundos federais para atualizar nosso sistema de sirenes são insuficientes". Como o governo federal ainda não abordou essa questão, devemos agir no nível estadual em colaboração com cidades e condados, ela explicou.

Com esse plano de auxílio financeiro, todas as sirenes estarão preparadas para serem acionadas a partir de um centro de controle central, seja no nível estadual ou federal. Nas regiões norte, essas sirenes são utilizadas para alertar os moradores sobre potenciais tempestades, como ocorreu durante a tempestade "Zoltan" no mês de dezembro do ano passado. Áreas costeiras, onde o uso de sirenes é mais comum, terão preferência na alocação de fundos, de acordo com o Ministério do Interior.

