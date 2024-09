- O Paderborn SC e o Asseiger de Ulm não conseguiram produzir nenhum gol em sua partida.

Paderborn lutou para manter sua vantagem na 2.ª Liga Federal, terminando empatado em 0 a 0 com o recém-promovido SSV Ulm. Sob o comando do técnico Lukas Kwasniok, Paderborn caiu para a quinta posição. Enquanto isso, Ulm conseguiu seu primeiro ponto da temporada sob a liderança de Thomas Wörle. Esta foi a primeira vez que essas duas equipes se enfrentaram em um jogo oficial.

Ambas as equipes começaram o jogo com alta energia e velocidade no Home-Deluxe-Arena, na frente de cerca de 12.000 espectadores. Paderborn começou a tomar controle do jogo, mas oportunidades de marcar foram raras até os 20 minutos, quando o atacante Sven Michel quase marcou de dez metros. Semir Telalovic, nova aquisição de Ulm, teve a melhor chance para os visitantes no primeiro tempo, também com um cabeceio, aos 37 minutos.

O segundo tempo viu mais ação no meio-campo. Laurin Curda, de Paderborn, quase marcou de cabeça em um escanteio aos 62 minutos, mas a bola bateu no poste. No final do jogo, o treinador de goleiros do Ulm, Holger Betz, recebeu cartão vermelho por conduta inadequada (90.+6).

Na 2.ª Liga de Futebol, o empate de Paderborn com Ulm estendeu sua série sem vitórias para cinco jogos. No segundo tempo do jogo, o treinador de goleiros de Ulm foi expulso por conduta inadequada, adicionando ao final emocionante do jogo.

Leia também: