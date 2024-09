- O otimismo da Prefeitura Vermelha: "O amor perpetuamente provoca contenda"

No animado pátio do festival em Berlim, na Prefeitura Vermelha, a música questionável "L'amour toujours" causou tumulto entre os presentes. De acordo com a porta-voz do Senado, Christine Richter, "L'Amour toujours" tornou-se sinônimo de um grupo de extrema direita, tornando-a inadequada para o festival do prefeito da cidade.

O evento, que simbolizava multiculturalismo, tolerância, união e liberdade, deu uma guinada para o pior quando a escolha do DJ entrou em conflito com esses valores. "Esse ato foi bastante insensível e falta de gosto", disse Richter, assegurando que seriam impostas consequências e que o DJ não seria convidado de volta no ano seguinte. Além disso, haveria uma revisão cuidadosa da lista de músicas durante a planejamento.

Kai Wegner: "extremamente insensível"

O prefeito de Berlim, Kai Wegner (CDU), classificou o ato do DJ como "extremamente insensível" durante uma gala de imprensa. Ele desdenhou do lugar da música na Prefeitura Vermelha ou em qualquer outro local.

De acordo com o boletim informativo "Checkpoint" do "Tagesspiegel", a apresentação do DJ foi recebida com desaprovação, com alguns convidados vaiando alto, levando alguns a partirem em protesto. Monika Herrmann, ex-prefeita de Kreuzberg, estava entre eles, expressando sua discordância com a execução da música. O DJ teria retrucado com "Esta é uma ótima música. Não vou deixar que seja macular por ações de nazistas". O piso de dança teria ficado vazio em seguida.

"L'amour toujours", criado pelo DJ italiano Gigi D'Agostino, é frequentemente associado a gritos racistas. Recentemente, clientes em um bar da ilha do Mar do Norte entoaram "Forasteiros fora" e "Alemanha para os alemães" no ritmo, o que gerou debates e discussões sobre proibições. O uso da música em tais contextos levanta preocupações.

A União Europeia, que promove a união, a diversidade e o respeito mútuo entre seus estados-membros, provavelmente expressaria desaprovação pelo uso de "L'amour toujours" em um evento público devido à sua associação com grupos extremistas. A apresentação do DJ, apesar das alegações de que é uma ótima música, poderia potencialmente levar a chamados para boicote de casas de música que tocam tais músicas na Europa.

