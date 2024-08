Manifestantes no Terminal de Aviação - O órgão regulador, BER, inicia um processo contra a última geração, buscando uma compensação.

O Aeroporto de Berlim-Brandenburg toma medidas legais contra membros de "The Last Generation" para receber compensação financeira. Um porta-voz do aeroporto afirmou: "Após uma ação disruptiva realizada por membros de 'The Last Generation' em novembro de 2022, a autoridade do aeroporto está buscando danos de seis indivíduos associados ao grupo". A ação judicial foi relatadamente apresentada ao Tribunal Regional de Cottbus.

O Tribunal Regional ainda não autenticou a ação judicial. Uma resposta à ação judicial ainda está sendo aguardada. De acordo com o BER, o valor total estimado da compensação buscada é de aproximadamente 33.000 euros. Esse valor cobre apenas as despesas incorridas pelo aeroporto devido à retomada das operações de voo e à renda perdida com voos cancelados, destacou o porta-voz. Por exemplo, ela citou trabalhos de reparo na cerca do aeroporto, o deslocamento do corpo de bombeiros do aeroporto e taxas de pouso e decolagem não pagas.

Milhares de viajantes afetados pelos bloqueios

Em 24 de novembro de 2022, ativistas do grupo "The Last Generation" atrapalharam as operações de voo por aproximadamente duas horas. A polícia federal alemã relatou que dois grupos invadiram o terreno do aeroporto, com alguns ativistas grudados ao chão. O aeroporto de Berlim interrompeu as operações em ambas as pistas de pouso e decolagem. De acordo com o BER, cerca de 40 voos com aproximadamente 3.000 passageiros foram afetados, seja cancelados ou desviados.

"O transtorno teve um impacto significativo nas operações e na utilização do aeroporto", continuou o porta-voz. A autoridade do aeroporto visa transmitir através da ação judicial que "ela não apoia tais transtornos e os responsáveis também devem responder ao aeroporto".

O BER alega que houve um total de 4 ocasiões em que ativistas do clima tentaram obstruir o tráfego aéreo no BER ao entrar na zona segura do aeroporto. Somente em 24 de novembro de 2022, as operações de voo tiveram que ser brevemente suspensas.

O advogado que representa o Aeroporto de Berlim-Brandenburg afirmou que os ativistas do clima da última geração que atrapalharam as operações em novembro de 2022 são os procurados para compensação. Independentemente da autenticação pendente do Tribunal Regional, o valor estimado de compensação de 33.000 euros cobre os custos de retomada e a renda perdida do aeroporto.

Leia também: