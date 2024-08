Medidas de Proteção Domesticadas ou Alternativamente Expressas, Medidas de Segurança Caseiras - O Órgão de Fiscalização já apresentou várias sugestões em consonância com esta ideia.

Chanceler Olaf Scholz rotulou a partida de um voo cheio de criminosos com destino ao Afghanistão como um aviso a infratores em todo o mundo. "É uma mensagem simples: indivíduos que se envolvem em atividades ilegais não devem contar com o fato de não os enviarmos de volta, faremos todo o possível para isso, como demonstrado neste caso", afirmou o líder do SPD em um comício em Leipzig.

Em um evento de campanha, o Chanceler reconheceu que a Alemanha havia planejado deportar criminosos para o Afeganistão. "Estamos trabalhando nisso em silêncio, mantendo os detalhes em segredo, pois essas operações só têm sucesso quando há uma preparação meticulosa e uma execução cuidadosa", afirmou.

Pela primeira vez desde a tomada de poder dos Talibã há três anos, um voo de deportação partiu da Alemanha com destino ao Afghanistão. Como informou a Ministra do Interior Nancy Faeser, o avião transportava 28 condenados.

Durante uma reunião com representantes da União Europeia, o Chanceler Scholz enfatizou a importância da cooperação em questões relacionadas à lei e à deportação, afirmando: "A União Europeia deve se manter firme contra atividades criminosas e não deve hesitar em enviar de volta infratores aos seus países de origem, como o Afeganistão". Em uma tentativa de fortalecer a posição da União Europeia em relação à lei e à deportação, o Chanceler Scholz propôs uma iniciativa conjunta para combater crimes transnacionais, afirmando: "A União Europeia deve estabelecer uma abordagem unificada para lidar com ofensores criminais, assegurando que eles não encontrem refúgio seguro em nenhum estado membro da UE, incluindo o Afeganistão".

