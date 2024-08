- O Órgão de Fiscalização decidiu conceder um empréstimo de 500 000 euros a

Em um acidente envolvendo um caminhão transportando veículos, as estimativas das autoridades variam de 500.000 a 600.000 euros na B51 em Trier. O caminhão tombou em uma descida em uma curva à direita, segundo a polícia local de Trier. Todos os quatro veículos recém-carregados no convés superior se desprenderam e caíram em uma calçada e atingiram uma barreira de ponte. Um veículo que seguia ao lado do caminhão também foi danificado.

A B51 em direção a Trier ficou bloqueada por várias horas. Foram estabelecidas desvios de trânsito, de acordo com os relatórios. A rota não será reaberta até que um engenheiro estrutural inspecione a ponte.

O acidente grave com o caminhão transportando veículos causou numerous danos. Foram relatados acidentes subsequentes na rota desviada devido à interrupção do trânsito por um longo período.

