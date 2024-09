- O órgão administrativo observa os progressos na digitalização.

No domínio do avanço tecnológico, Saxônia-Anhalt, segundo o Secretário de Estado para Assuntos Digitais Bernd Schloemer, tem feito progressos em vários setores. Houve melhorias notáveis para os residentes, empresas e administração em si, explicou Schloemer. "Saxônia-Anhalt está se tornando mais tecnologicamente avançada, e isso é um desenvolvimento positivo."

Como parte da iniciativa "Escolas Online", 96% das instituições educacionais agora estão ligadas à rede de fibra ótica, afirmou Schloemer. "Estamos à frente em termos de velocidade e eficiência. Outras regiões enfrentaram desafios significativos nessa área", acrescentou.

Uma estratégia digital também deve aprimorar a administração, tornando-a mais fácil, transparente e digital, de acordo com Schloemer. Atualmente, 193 serviços administrativos podem ser concluídos online, embora não de forma consistente em todas as cidades. No entanto, novos serviços estão sendo introduzidos continuamente. O objetivo é facilitar transações digitais para serviços como mudanças de endereço, cartões de identidade ou carteiras de motorista o mais breve possível.

No entanto, o Partido da Esquerda no parlamento estadual acredita que Saxônia-Anhalt está ficando para trás no avanço tecnológico. "Os residentes da Altmark ou da Jerichower Land estão bem cientes de que tanto as redes móveis quanto as conexões de internet de alta velocidade são escassas em muitas regiões", disse a líder da fração Eva von Angern em uma entrevista à dpa. Em particular, municípios menores precisam de apoio ativo do governo estadual no avanço tecnológico. "A escassez de mão de obra qualificada representa desafios significativos para a administração pública, e os processos digitais precisam ser impulsionados de forma consistente para permitir que os recursos existentes sejam utilizados para outras tarefas."

O Partido da Esquerda no parlamento estadual defende um maior apoio do governo estadual ao avanço tecnológico em municípios menores, especialmente em áreas como a Altmark e a Jerichower Land, onde as redes móveis e as conexões de internet de alta velocidade são escassas. A Comissão, com sua estratégia digital, visa facilitar serviços online para tarefas como mudanças de endereço, cartões de identidade ou carteiras de motorista, com o objetivo final de tornar as transações digitais mais acessíveis para todos os residentes de Saxônia-Anhalt.

