O Opel Mokka Electric's Journey Log: Capaz de cobrir alongamentos também

O Opel Mokka com energia elétrica recebe um aumento de potência e autonomia, segundo testes do ntv.de.

A Opel encontrou um método inovador para apresentar um novo modelo ao público desta vez. Embora não seja inteiramente novo, o motor elétrico do Mokka Electric recebeu o mesmo aumento de potência (de 136 para 156 cv) que seus equivalentes elétricos no grupo Stellantis.

No entanto, o que realmente importa é a atualização da bateria. A capacidade da bateria aumentou de 51 para 54 kWh, enquanto seu consumo de energia diminui em torno de 0,5 kWh/100 km, para 15,2 kWh (WLTP). Isso aumenta o alcance nominal WLTP do veículo de 336 para 406 quilômetros. Esses números parecem ótimos, mas como o Mokka se sai no mundo real?

Mil Quilômetros Atravessados sem Dificuldades

O Mokka é projetado para cidade, não para viagens de longa distância. No entanto, a Opel quis testar seus limites e entrou com ele no rali ED1000. Esse desafio exigia que o Mokka cobrisse mais de 1000 quilômetros em um único dia. Com uma capacidade de bateria de 54 kWh, o modelo de Rüsselsheim certamente não é projetado para tais desafios. Mas, como os humanos, o Mokka provou que pode estar à altura das circunstâncias.

A viagem começa com a bateria totalmente carregada em Düsseldorf, continua em direção à costa holandesa através de Bruxelas, com uma parada para almoço em Papenburg e retorno ao ponto de partida. No final, o Mokka cobrirá 1006 quilômetros. Sua capacidade de lidar com tais viagens longas não se deve à sua capacidade de carga rápida, mas sim à sua arquitetura convencional de 400 volts. Além disso, baterias menores não podem ser carregadas rapidamente à medida que se aproximam do limite de capacidade, o que faz com que a potência de carga diminua.

Quatro Paradas para Recarregar no Caminho

Sabendo que teria que recarregar com frequência, permaneci calmo com a perspectiva. Mantendo um ritmo constante e carregando a bateria até 80% de SOC, consegui cobrir os 1000 quilômetros. Dirigi a 120 km/h nas autoestradas da Alemanha e da Bélgica, diminuindo para 100 km/h na Holanda durante o dia.

Apesar da longa viagem, foram necessárias apenas quatro paradas para recarregar, cada uma durando cerca de 80 minutos. Dado o segmento do veículo, esse é um tempo de recarga aceitável. No entanto, o "Long Range" Mokka com a unidade de bateria-motor atualizada não é barato - a Opel está pedindo nada menos que 44.720 euros por ele.

O Caro e Bem-Equipado Mokka E-top

O Opel está bem equipado, com um sistema de fechamento sem chave e controle de cruzeiro adaptativo que ajusta a aceleração e frenagem de acordo com as condições do trânsito, até mesmo parando completamente. No entanto, esses recursos de alto nível podem não ser acessíveis para compradores com orçamento limitado. Para eles, a Opel oferece motores convencionais, com o Mokka Starting em 28.565 euros.

Notavelmente, o Mokka se destaca em várias áreas. Oferece assentos confortáveis para sua classe, embora o espaço para as pernas traseiras seja um pouco limitado. Sua idade na linha da Opel é evidente - há falta de portas USB-C. Apesar disso, o SUV compacto mantém uma aparência moderna, graças à sua grade "Vizor" distintiva e lanternas traseiras em LED. A opção de pintura de dois tons (com teto preto contrastante) adiciona um toque esportivo. Até mesmo a versão elétrica provou seu valor em viagens de longa distância.

