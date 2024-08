- O Odisseu em Colónia pode transformar-se numa instituição de ensino.

O Conselho Municipal de Colônia pode converter o Museu de Ciência e Aventura Odysseum em uma escola. O conselho tomará uma decisão sobre esse assunto em 1º de outubro, como anunciado pela cidade. Se o voto for positivo, o Odysseum encerrará suas operações no local atual, permitindo que a cidade alugue e reforme o prédio localizado na margem direita do distrito de Kalk. A nova escola completa é esperada para iniciar em um local diferente no distrito de Deutz no ano letivo de 2025/26, com planos de transferi-la para o antigo Odysseum posteriormente. O objetivo é concluir a reforma do Odysseum até o ano letivo de 2028/29.

O Odysseum foi inaugurado em 2009 como "o primeiro parque interativo de conhecimento e aventura da Alemanha". Ao longo dos anos, seu foco mudou para exposições especiais baseadas em temas de filmes como Star Wars, Harry Potter e Jurassic Park. Atualmente, uma exposição sobre o Faraó Ramsés II está em andamento. Andreas Waschk, diretor-gerente da Odysseum GBR, disse à dpa que eles estão aguardando a decisão do conselho municipal primeiro. Um acordo de aluguel de longo prazo com a cidade de Colônia parece atraente para a empresa. Se o acordo for selado, as exposições poderão continuar em outro local enquanto várias alternativas estão sendo consideradas. "Estamos definitivamente interessados em continuar com exposições em Colônia", garantiu Waschk. As exposições especiais recentes provaram ser um grande sucesso junto ao público.

