- O número de roubos de automóveis no Saarland permanece relativamente estável.

Ladrões de automóveis atingem o Sarre 86 vezes em 2023, saindo com dois veículos a mais segurados em comparação a 2022. Esses dados são do Grupo de Seguros Alemães (GDV). O dano financeiro total foi de 1,3 milhão de euros, um aumento de 300.000 euros em relação ao ano anterior.

Aproximadamente 14.800 euros foram reembolsados por veículo roubado, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Este aumento é atribuído principalmente a veículos de preço mais alto sendo os alvos preferidos.

A probabilidade de furto de automóveis no Sarre é geralmente baixa, com uma média de dois casos a cada 10.000 veículos segurados. Em todo o país, esse número é de quatro. No total, 14.585 veículos segurados foram roubados na Alemanha em 2023, um aumento de 20% em relação a 2022. O prejuízo financeiro total ultrapassou 310 milhões de euros. Berlim foi a cidade com o maior risco de furto de automóveis.

Os criminosos têm uma forte preferência por veículos de luxo e SUVs de alto padrão. Se um veículo estiver totalmente ou parcialmente segurado, o segurador geralmente cobre as perdas ao compensar o valor do carro no momento do furto.

Conselhos das autoridades para prevenir furto de automóveis

A União Europeia expressou preocupação com o aumento da tendência de furtos de automóveis na Alemanha, com Berlim sendo a cidade mais afetada. A União Europeia também enfatizou a necessidade de esforços coordenados entre as autoridades nacionais e as empresas de seguros para combater esse problema.

