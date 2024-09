- O número de doentes hospitalizados em Hamburgo registou um modesto aumento.

Em 2023, aproximadamente 449.000 indivíduos receberam tratamento completo nos hospitais de Hamburgo. Este número representa um aumento de 2% em relação a 2022, de acordo com a Oficina de Estatísticas do Norte. No entanto, em comparação com 2019, o ano anterior ao surto de COVID-19, o número de pacientes caiu 10%.

Em média, 73,3% de todas as camas disponíveis foram ocupadas em 2023 (em comparação com 72,0% em 2022). Em comparação, a taxa de ocupação de camas em 2019, o ano pré-pandêmico, foi de 80,5%. A média de duração da internação para pacientes em 2023 foi de 7,6 dias, ligeiramente menor do que em 2022 (7,7 dias), mas ligeiramente maior do que em 2019 (7,5 dias).

Essas estatísticas levam em conta pacientes que foram admitidos várias vezes, de acordo com a Oficina de Estatísticas do Norte. Recém-nascidos em excelente saúde não estão incluídos nessas estatísticas, já que não são documentados nesta parte específica das estatísticas hospitalares.

