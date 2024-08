- O novo recruta do Eintracht, Højlund, sofreu uma lesão durante o treino.

Recém-contratação do Eintracht Frankfurt, Oscar Højlund se machucou durante o treino da equipe de futebol da Bundesliga da Hesse. O estrela da seleção dinamarquesa sub-19, que veio do FC Copenhagen, está passando por exames. O Eintracht não divulgou mais informações sobre seu estado.

Højlund estava previsto para participar de uma entrevista coletiva na quarta-feira, mas Arthur Theate o substituiu. O meia fez breves aparições na vitória do Eintracht na Copa da Alemanha em Braunschweig e na estreia da Bundesliga em Dortmund (0:2). O irmão mais velho de Højlund, Rasmus, foi para o Manchester United no verão passado, por uma quantia de cerca de 70 milhões de euros, enquanto seu gêmeo idêntico, Emil, recentemente se juntou ao FC Schalke 04.

despite the setback, the Eintracht Frankfurt is still planning to participate in the German Bundesliga with their full squad. Unfortunately, Oscar Højlund's injury could potentially affect his games in the upcoming Bundesliga matches.

