- O nível de inflação do Saarland é de 2,2%.

A queda da inflação no Saarland continua em andamento, segundo a Oficina Estadual de Estatística. Em agosto, a taxa de inflação caiu para 2.2%, em comparação com 2.7% em julho. Como observou o comunicado, isso marca uma tendência consistente de queda desde abril de 2024.

Os custos com energia aumentaram 1,6% em relação ao ano anterior, mas o óleo de aquecimento ficou mais barato, com uma queda de 10,6% no mesmo período. "A queda nos preços do petróleo também é visível nos postos de combustível do Saarland: os preços da gasolina caíram 6,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado", detalhou a Oficina Estadual de Estatística.

Os preços dos alimentos aumentaram 1,8% ao longo de um ano. Para pais de primeiros anos, as compras ficaram um pouco mais caras: as mochilas e sacolas escolares aumentaram 6,4% de preço em relação ao ano anterior. O custo de material escolar e de arte também aumentou 3,9%.

