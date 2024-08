- O negócio de doces de Nuremberg está à procura de um esconderijo secreto.

Os dias de cambalhotas de Miroslav Klose ficaram no passado. O renomado ex-atacante não deixa margem para dúvidas sobre isso. Antes de sua segunda partida em casa como técnico do 1. FC Nuremberg na 2. Bundesliga contra o 1. FC Magdeburg no sábado (13h00 CET/Sky), o campeão da Copa do Mundo de 2014 foi questionado novamente sobre sua icônica comemoração de gol com cambalhotas dos tempos de jogador.

"Não faço isso há muito tempo e não farei", respondeu Klose. E quais seriam as circunstâncias para ele tentar uma cambalhota novamente? "Muitas coisas teriam que mudar", ele respondeu.

"A confiança está alta"

Ganhar contra Magdeburg pode não ser o gatilho para Klose fazer uma cambalhota pessoal. Mas um resultado assim daria um grande impulso à moral do novo técnico e sua equipe durante a fase de crescimento.

"A confiança está alta. Sei o que esses jogadores já demonstraram e do que são capazes", enfatizou Klose antes do jogo em casa contra Magdeburg, que começou a temporada com cinco pontos.

Uma equipe geralmente precisa de cerca de cinco a seis jogos para identificar os "pontos fortes" de seus companheiros de equipe. De acordo com o ex-atacante do Bayern Munich, os jogadores de Nuremberg deveriam se complementar perfeitamente. O quarto jogo da temporada da 2. Bundesliga está se aproximando.

Durante sua primeira vitória em casa, um 3:1 contra o FC Schalke 04 há cerca de três semanas, a equipe mostrou efetivamente suas forças individuais. No entanto, o empate em 1:1 contra o SV Darmstadt 98 pintou um quadro diferente. A equipe de Nuremberg lutou muito nos primeiros 30 minutos, especialmente contra a resistente equipe de Darmstadt.

"O jogo contra Magdeburg será difícil", previu Klose. A equipe do técnico Christian Titz tem uma forte presença e poder de ataque. Um de seus destaques, Martijn Kaars, já marcou três vezes, e Klose elogiou Kaars por sua capacidade de se colocar em "momentos oportunos e posições perigosas".

Infelizmente, um dos atacantes de Klose não poderá participar. Janni Serra (26) e o reserva goleiro Christian Mathenia (32) ficarão de fora. Serra ainda está se recuperando de uma lesão no tornozelo, e sua disponibilidade será avaliada diariamente. Mathenia está lutando contra uma doença. Recentemente, Serra ficou de fora devido a problemas no tornozelo. Parece improvável que o lateral direito Enrico Valentini também jogue.

