- O Museu pretende contar a história cativante de Hamburgo de uma forma envolvente.

Reviver a história e manter os visitantes envolvidos é o objetivo do Museum für Hamburgische Geschichte, localizado na Holstenwall. Para alcançar isso, o museu da cidade, fundado em 1922 segundo os planos do arquiteto Fritz Schumacher, passará por uma ampla renovação de conteúdo e estrutura até 2028. De acordo com Hans-Jörg Czech, CEO da Stiftung Historische Museen Hamburg, "Não se trata apenas de atualizar o que já existe, mas de criar algo completamente novo e fresco."

Os trabalhos de renovação e redistribuição da exposição permanente são financiados em 101 milhões de euros, com 83 milhões provenientes da cidade e 18 milhões do governo federal.

Várias ajustes arquitetônicos estão programados para aumentar o conforto, a acessibilidade e a eficiência energética do museu. Além disso, o museu estabelecerá uma ligação mais próxima com o parque adjacente, Planten un Blomen. Os serviços de alimentação terão novos espaços e uma maior varanda voltada para o parque.

O cerne da renovação de conteúdo reside na transformação da exposição permanente, que abrange três andares e cerca de 5.000 metros quadrados. Como afirmou o senador da Cultura Carsten Brosda (SPD), "O museu visa proporcionar caminhos para as pessoas se conectarem com a história da cidade."

Os visitantes de Hamburgo podem esperar um Museum of the History of Hamburg significativamente aprimorado após sua renovação abrangente, que inclui atualizações de conteúdo e estrutura.

