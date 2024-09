- O Museu do Amanhã de Nuremberg promove experiências táteis para deficientes visuais

Pessoas com visão comprometida agora podem explorar o Museu do Futuro em Nuremberg por conta própria, graças a um headset de Realidade Aumentada. Este dispositivo, compartilhado pelo museu, utiliza indicações sonoras e indicadores coloridos para ajudar os visitantes a navegar pelos espaços da exposição. Como uma divisão do Museu Alemão em Munique, o Museu do Futuro está liderando o caminho para a acessibilidade na Alemanha, de acordo com a Associação Alemã de Museus.

Visitantes com 15 anos ou mais podem interagir com a exposição utilizando seus sentidos, de acordo com a declaração do museu. A exposição inclui não apenas narrações de áudio, mas também fragrâncias e estações interativas por toque. Um passeio typicale dura entre 30 e 60 minutos. O desenvolvimento do projeto envolveu a colaboração de indivíduos com deficiência visual.

De acordo com Anja Hoffmann, líder do grupo de trabalho de educação e mediação da Associação Alemã de Museus, criar experiências de museu sem barreiras para pessoas com deficiência visual continua sendo um desafio significativo no projeto de exposições. Ela reconheceu que, embora os aplicativos GPS sejam uma abordagem popular, eles muitas vezes falham em termos de precisão.

Ela continuou dizendo que a maioria dos mais de 7.000 museus da Alemanha geralmente oferece tours e workshops especializados para pessoas com deficiência visual, oferecendo descrições auditivas e exposições táteis. No entanto, Hoffmann destacou que a comunidade de pessoas com deficiência visual não é consistentemente considerada como público principal. "É admirável que o Museu do Futuro de Nuremberg esteja abordando essa questão, já que apenas instituições bem financiadas e proeminentes podem permitir-se tais empreendimentos inovadores", ela concluiu.

