Afetando rapidamente cerca de cem sítios funerários. - O município está a considerar regulamentos mais rigorosos em relação à aquisição ilegal de jóias de sepulturas.

Após um significativo roubo de ornamentos de cemitério em Amberg, na Alta Francónia, a cidade está a rever medidas de segurança reforçadas. A câmara municipal vai ponderar nos próximos dias que medidas lógicas podem ser implementadas para reforçar a segurança do cemitério, de acordo com um representante da cidade.

De acordo com os registos da cidade, 97 sepulturas foram afetadas pelo roubo no Katharinenfriedhof na noite de quarta-feira, com a cidade a estimar os danos em cerca de 300.000 euros. Inicialmente, a polícia citou danos avaliados em vários milhões de euros e mais de 60 sepulturas afetadas. Itens roubados incluíam figuras, taças e lanternas de sepultura.

Investigações estão atualmente em curso para potenciais acusações de roubo e profanação da paz dos falecidos.

O terceiro maire de Amberg, Franz Badura, em representação do maire Michael Cerny, expressou incrédulo ao receber a notícia. "Não há lugar sagrado", afirmou Badura, de acordo com a atualização da cidade. "O respeito e a consideração pelos lugares de descanso dos nossos falecidos parecem ter desaparecido". A responsável pelo departamento da câmara municipal, Susanne Augustin, confirmou ocorrências ocasionais de vandalismo no cemitério. No entanto, ela notou que nada de semelhante tinha acontecido antes.

A Unidade de Investigação Criminal está ativamente a trabalhar para identificar e prender os indivíduos responsáveis pelo roubo no Katharinenfriedhof de Amberg, causando danos estimados em 300.000 euros. O incidente, envolvendo o roubo de figuras, taças e lanternas de sepultura, tem promovido discussões sobre o reforço da segurança dos cemitérios para prevenir crimes futuros.

