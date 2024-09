- O ministro Poseck considera os centros de recepção fronteiriços essenciais.

O Ministro do Interior de Hesse, Roman Poseck (CDU), elogiou as restrições temporárias em todas as fronteiras alemãs como um passo significativo rumo a um maior controle da imigração, mas também expressou preocupações. Durante um diálogo sobre segurança interna no parlamento estadual de Wiesbaden, Poseck afirmou que os controles de fronteira instituídos pela ministra federal do Interior, Nancy Faeser (SPD), desde 16 de setembro são "um grande avanço no controle da migração". No entanto, ele manifestou reservas quanto às "instalações de detenção nas fronteiras" propostas pela administração federal.

Poseck destacou: "Não é fácil mantê-los lá, nem do ponto de vista prático nem do legal". Essas instalações de detenção exigem uma grande quantidade de trabalho burocrático e não oferecem a ajuda necessária. "Precisamos deter as pessoas na fronteira, não depois dela", enfatizou Poseck, um dia após a segunda conferência sobre migração do governo do semáforo e da União.

Inversão das tendências de refugiados?

Somente por meio de rejeições rigorosas na fronteira é que podemos diminuir com sucesso o acesso de refugiados e iniciar uma inversão nas tendências de refugiados. De acordo com Poseck, esse caminho também é juridicamente justificável. O chamado procedimento de Dublin evidentemente não está funcionando bem. Com o procedimento de Dublin, o país europeu responsável por um pedido de asilo é determinado. Frequentemente, esse é o país onde os solicitantes entraram pela primeira vez na Europa.

Poseck propõe, em vez disso, confiar nas leis nacionais. De acordo com a Lei Fundamental, refugiados de países terceiros seguros não têm direito ao asilo, portanto, sua entrada deve ser negada. "Um número crescente de renomados advogados está defendendo a legalidade das rejeições na fronteira", explicou o ministro do Interior, que já atuou como o mais alto juiz de Hesse.

"O caminho do sinal de pare"

Infelizmente, o governo do semáforo não concordou em "tomar o caminho do sinal de pare na fronteira". Poseck reiterou: "Continuarei a defender esse caminho, por exemplo, dentro do contexto da Conferência dos Ministros do Interior".

