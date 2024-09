- O Ministro do Interior mantém o nível de ameaça do ISIS elevado

Após o ataque fatal com faca em Solingen, o Ministro do Interior de Hesse destacou a persistente ameaça potencial de organizações terroristas como o Estado Islâmico (EI). Reflectindo sobre seu estado, o político da CDU Roman Poseck afirmou: "No ano passado, houve 146 crimes islâmicos, em comparação com 27 no ano anterior. Isso representa um aumento de mais de quatro vezes."

Em Hesse, há uma preocupação persistente com atentados terroristas, embora não haja indícios concretos de um ataque iminente. O político da CDU viu com preocupação os recentes resultados do Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições no domingo na Alemanha Oriental.

Durante a apresentação do relatório da Oficina de Proteção da Constituição de Hesse de 2023 em Wiesbaden, o Ministro do Interior enfatizou que o islamismo representa uma ameaça à democracia. Consequentemente, sua supressão é uma prioridade máxima para as forças de segurança de Hesse.

Entre outras medidas, a proibição do Centro para a Cultura Islâmica em Frankfurt em julho serviu como um decreto significativo da lei e da ordem. Em Solingen, na Renânia do Norte-Vestfália, um sírio suspeito de ser islâmico matou três pessoas e deixou oito feridas a facadas em 23 de agosto.

Os crimes de extrema-direita também testemunharam um aumento significativo.

O Ministério do Interior também se concentra no extremismo de extrema-direita: o número de atos criminosos e violentos de extrema-direita aumentou em 394 para 1.445 incidentes em comparação com o ano anterior. Isso representa um aumento de 37% - um recorde de dez anos.

Poseck alertou: "Os números são altamente preocupantes e indicam que o extremismo de extrema-direita representa a maior ameaça à nossa ordem democrática fundamental. A cada dois extremistas de extrema-direita em Hesse, um é violento."

De acordo com a análise de Poseck, a "radicalização crescente" da AfD, que recentemente conquistou vitórias nas eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia, está contribuindo para isso. O Ministro do Interior de Hesse lembrou que esse partido é classificado como firmemente de extrema-direita em ambos os estados. Seus últimos triunfos eleitorais são "muito preocupantes". Ele vê um potencial perigo de que o país esteja se aproximando de um ponto de virada crítico da democracia.

Mistura de várias tendências de alto risco

O democrata-cristão enfatizou que todas as ameaças à Constituição devem ser levadas a sério. Atualmente, há uma "mistura excepcionalmente alta de várias tendências de alto risco". Poseck acrescentou: "Concentrar-se na luta contra o islamismo não significa negligenciar o extremismo de extrema-direita; o mesmo se aplica ao contrário."

Diante do aumento do número de crimes de extrema-direita em Hesse, o Ministério do Interior também se concentra na luta contra o extremismo de extrema-direita. De acordo com o Ministro do Interior de Hesse, o Centro para a Cultura Islâmica em Frankfurt foi proibido como uma medida significativa contra as ameaças islâmicas em julho.

