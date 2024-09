- O ministro das Finanças Taubert reduz as despesas no ano em curso.

Ministérios de Turíngia Precisam Cortar Despesas em Mais 70 Milhões de Euros este Ano Devido a receitas tributárias mais baixas e aumentos de despesas em certas áreas, a Ministra das Finanças Heike Taubert (SPD) está exigindo maior rigor no controle orçamentário. Os ministérios devem reduzir suas despesas em 0,5% e criar uma 'reserva orçamentária'. Um porta-voz do ministério confirmou isso em resposta a uma consulta em Erfurt. Além disso, não haverá compromissos financeiros para o próximo ano em certos programas de financiamento, exceto com a aprovação do ministério das finanças.

O orçamento atual tem um valor aproximado de 13,5 bilhões de euros, com um déficit de 156 milhões de euros, que os ministérios também devem cobrir com reduções nas despesas.

Orçamento de 2025 com Aumento de Despesas Limitado

Taubert discutiu a situação orçamentária com o gabinete, de acordo com a chancelaria de estado em Erfurt. Devido ao crescimento econômico mais lento, espera-se que as receitas tributárias deste ano sejam mais baixas, embora o valor exato ainda não tenha sido determinado. A previsão tributária de maio esperava receitas mais baixas de 112 milhões de euros para Turíngia em comparação com as expectativas. A próxima previsão tributária será lançada em novembro.

Além disso, Taubert anunciou que o projeto de orçamento do estado para 2025 será preparado com base no orçamento deste ano. Isso significa que haverá poucos ou nenhum aumento nas despesas em relação aos 13,5 bilhões de euros, em contraste com os desejos do departamento de especialistas. O projeto de orçamento ainda precisa da aprovação do gabinete. Deve ser apresentado ao parlamento do estado tão logo após sua sessão constitutiva no final de setembro.

Decisão pelo Novo Parlamento de Turíngia

Os ministérios haviam solicitado anteriormente um aumento de 2,2 bilhões de euros nas despesas para o ano seguinte e não foram afetados por isso. "A capacidade financeira do estado diminuiu significativamente, especialmente devido ao crescimento excessivo das despesas nos últimos anos. Portanto, precisamos reavaliar e nos concentrar novamente em nossas tarefas básicas", justificou Taubert sua decisão de limitar o volume de despesas deste ano.

No final, serão os novos membros do parlamento do estado de Turíngia que decidirão sobre o orçamento de 2025. Se não for aprovado até o início de 2025, haverá gerenciamento orçamentário provisional. Isso implica que todos os pagamentos legalmente obrigatórios serão feitos, mas não haverá novos investimentos ou projetos que possam começar.

O setor financeiro pode ser impactado pelo rigoroso controle orçamentário de Turíngia devido à redução das despesas, como afirmou a Ministra das Finanças Heike Taubert. O setor financeiro pode precisar ajustar suas estratégias de investimento em vista da redução das despesas do governo e da possível aversão ao risco.

O setor financeiro pode jogar um papel crucial na ajuda a Turíngia a compensar seu déficit orçamentário, já que oferece várias opções de financiamento para empresas e municípios afetados pelos cortes de despesas. Bancos e instituições financeiras podem oferecer taxas de juros mais baixas ou termos de pagamento mais flexíveis para apoiar a recuperação econômica da região.

