- O ministro aprova, em geral, uma avaliação favorável das receitas electrónicas.

Stefanie Drese, ministra da Saúde de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, geralmente elogia a prescrição eletrônica, apesar dos desafios iniciais. Ela reconhece que ela requer uma mudança e uma curva de aprendizado para clínicas médicas, farmácias e indivíduos segurados. Apesar de alguns tropeços, como atrasos ocasionais no lançamento da prescrição e dificuldades das farmácias em se ajustar a medicamentos alternativos, as vantagens das aplicações de saúde digital superam os problemas, de acordo com a resposta da política do SPD a uma pergunta da Agência Alemã de Notícias. Ela enfatiza que a transição do setor de saúde para a digitalização é o caminho certo.

A partir de 1º de janeiro de 2022, todas as clínicas médicas alemãs foram obrigadas a emitir prescrições digitalmente como padrão. Em vez dos tradicionais recibos rosados, eles podem ser resgatados de três maneiras: passando o cartão de saúde eletrônico da empresa de seguro saúde no dispositivo da farmácia, por meio de um aplicativo especial de prescrição eletrônica ou usando um código QR impresso no papel.

Problemas Relatados

O ministério relatou que, em geral, os clientes aceitam bem a prescrição eletrônica. No entanto, ainda há casos em que os códigos QR são impressos como uma solução temporária. Às vezes, há atrasos no lançamento de prescrições em clínicas médicas. Além disso, as farmácias estão encontrando dificuldades em alterar ou se ajustar a medicamentos substituídos, como indicado por um representante do ministério.

A Associação de Médicos de Saúde da MV, em resposta a uma pergunta, indicou que a prescrição eletrônica funciona, mas não é perfeita o suficiente para manter um fluxo de trabalho de prática suave ainda. Anteriormente, a associação criticou a incapacidade de emitir prescrições eletrônicas para pacientes da polícia, do corpo de bombeiros e de indivíduos segurados por empresas privadas.

