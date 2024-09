- O mercado de salsichas em Durkheim começou a operar.

O imenso evento de vinho, Bad Dürkheim Wurstmarkt, atrai uma multidão para a Palatinado de 6 a 16 de setembro. A previsão indica que o Ministro-Presidente do SPD, Alexander Schweitzer, inaugurará a 608ª edição no dia 6 de setembro. Serão apresentados cerca de 303 vinhos e espumantes, incluindo muitas gotas brancas de 2023. Bebidas não alcoólicas e cerveja também estarão disponíveis para o prazer dos convidados. A prefeita Natalie Bauernschmitt (CDU), em exercício desde o início do ano, resume-o como "uma verdadeira festa para os sentidos".

Para a segurança do festival, uma estratégia coordenada foi aperfeiçoada em parceria com a polícia e as autoridades desde 2017, incluindo a verificação de bolsas e mochilas, bem como a garantia de perímetros ao redor do local. A polícia e as autoridades locais estarão presentes para garantir a ordem, com o apoio da Cruz Vermelha Alemã (DRK) Bad Dürkheim e do corpo de bombeiros local.

Casais terão a oportunidade de trocar votos na propriedade pela primeira vez, com mais de 50 duplas se registrando para uma cerimônia de casamento ou bênção. A programação também inclui emoções como a roda-gigante e atrações únicas como um enorme voo em cadeia para os amantes de emoções. Outros destaques do festival incluem uma sessão de autógrafos com atletas do 1. FC Kaiserslautern e o cantor Lucas Cordalis.

No ano passado, os organizadores registraram um impressionante número de 600.000 visitantes no Wurstmarkt. A história do evento pode ser traçada até o século 12, quando vinicultores e agricultores forneciam seus produtos a peregrinos anuais em setembro. Na tradição da peregrinação, esses peregrinos faziam seu caminho até o evento em setembro.

